Байден заявив про швидке перекидання додаткових військ до Східної Європи

Байден заявив про швидке перекидання додаткових військ до Східної Європи

Байден пояснив, що зробить це "незабаром".

Президент США Джо Байден заявив, що має намір незабаром направити додаткових військових на територію країн НАТО у Східній Європі.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією ЗМІ, Байден пояснив, що зробить це "незабаром".

Раніше цього тижня Пентагон повідомив, що привів у стан підвищеної готовності 8,5 тис. військових на випадок, якщо потрібно буде перекинути їх до Європи у зв'язку із напруженими обставинами на російсько-українському кордоні.

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