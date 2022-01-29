Байден заявив про швидке перекидання додаткових військ до Східної Європи

Байден пояснив, що зробить це "незабаром".
Президент США Джо Байден заявив, що має намір незабаром направити додаткових військових на територію країн НАТО у Східній Європі.
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією ЗМІ, Байден пояснив, що зробить це "незабаром".
Раніше цього тижня Пентагон повідомив, що привів у стан підвищеної готовності 8,5 тис. військових на випадок, якщо потрібно буде перекинути їх до Європи у зв'язку із напруженими обставинами на російсько-українському кордоні.
Нагадаємо:
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Сполучені Штати не будуть відправляти в Україну додаткові військові сили, окрім інструкторів, які тут знаходяться.
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Раніше у виданні Defence Blog повідомили, що Україна отримає від США афганські гелікоптери.
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Великобританія розпочала постачання в Україну протитанкової зброї для захисту від Росії. Своєю чергою канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме зброю Україні.
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