Байден заявив, що готовий до переговорів з Путіним, але є умова

Байден сказав, що готовий до переговорів з Путіним, якщо той припинить війну в Україні.

Президент США Джо Байден заявив про готовність до переговорів з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, якщо той закінчить війну в Україні і залишить нашу державу у спокої.

Про це глава Білого дому заявив під час брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Президент США наголосив, що Путін має "піти з України".

"Але, схоже, він цього робити не збирається. Він дуже дорого платить за те, що не зміг цього зробити, але він робить неймовірну, неймовірну бійню над мирним населенням України. Бомбить дитячі садки, лікарні, дитячі будинки. Це огидно, що він робить", — сказав очільник Білого дому.

Байден уточнив, що у нього немає найближчих планів зв’язуватися з Путіним, але він "готовий поговорити" з російським диктатором, "якщо той дійсно зацікавлений покласти край війні".

Президент США додав, що вестиме переговори лише після консультацій зі своїми союзниками по НАТО і не робитиме нічого, що зашкодить інтересам України. " Я не збираюся робити це сам", — сказав він.

"Якщо це так, то після консультації з моїми французькими друзями та друзями з НАТО я буду радий поговорити з Путіним, щоб побачити, що він хоче, має на увазі. Він ще цього не зробив. Тим часом , я вважаю, що це абсолютно критично важливо те, що сказав Еммануель Макрон — м и повинні підтримати український народ", — додав Байден.

Глава Білого дому наголосив, що перемога Путіна у війні з Україною неприпустима.

"Цього навіть не можна допускати, щоб він зміг окупувати Україну. Путін прорахувався у всьому. Він думав, що його зустрічатиме російськомовне населення з відкритими обіймами. Він уявляв себе наступним Петром І. Питання у тому, як йому з цього всього виплутатися", — підсумував президент Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон з офіційним візитом відвідує США, де веде переговори з Байденом.

Очільники США і Франції заявили, що готові притягнути Росію та Путіна до відповідальності за "війну з рештою світу".

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