Байден заявив, що США готує всеосяжний набір ініціатив для стримування Путіна

Байден заявив, що США готує всеосяжний набір ініціатив для стримування Путіна

У Кремлі заявляють, що Путін вимагатиме від Байдена гарантій того, що Україна не стане членом НАТО.

Президент США Джо Байден повідомив, що Білий дім готує набір ініціатив для стримування російської агресії.

Про це повідомляє "Голос Америки".

У коментарі ЗМІ американський президент повідомив, що США готують "найбільш всеосяжний та змістовний набір ініціатив, щоб значно ускладнити пану Путіну подальші кроки та дії, до яких, як побоюються люди, він може вдатись".

У РФ ж заявили, що Джо Байден може провести телефонну розмову із президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав таку розмову імовірною.

Водночас у Кремлі заявляють, що Путін вимагатиме від Байдена гарантій того, що Україна не стане членом НАТО.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення щодо вступу України до НАТО буде носити політичний характер, оскільки деякі країни продовжують дотримуватися тактики непровокування Росії у цьому питанні.

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