Байден заявив, що Ізраїль має зберегти Палестинську державу

Президент США Джо Байден заявив, що терористичне угруповання ХАМАС має бути знищене, однак Ізраїль має зберегти Палестинську державу.

Про це американський президент сказав в інтерв’ю телеканалу CBS

Так, на запитання чи повинен ХАМАС бути повністю ліквідований, Байден відповів: "Так, я вважаю".

"Потрібен шлях до палестинської держави. Цей шлях, який називається "рішенням про дві держави", був політикою США протягом десятиліть. Він передбачає створення незалежної держави поруч з Ізраїлем для 5 мільйонів палестинців, які живуть у Газі та на Західному березі річки Йордан", – зазначив він.

Джо Байден також наголосив, що після нападу ХАМАСу Ізраїль мусив відреагувати рішуче .

"Ізраїль переслідує групу людей, які вчинили варварство, що за своїми наслідками не поступається Голокосту. І тому я думаю, що Ізраїль повинен відповісти. Вони повинні переслідувати ХАМАС. ХАМАС – це купка боягузів. Вони ховаються за спинами цивільних. Я впевнений – ізраїльтяни зроблять все, що в їхніх силах, щоб уникнути вбивства невинних цивільних осіб", - додав президент США.

Нагадаємо, США та Ізраїль обговорюють можливість найближчого візиту американського президента Джо Байдена до Ізраїлю.

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