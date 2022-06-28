Байден заявив, що НАТО усвідомлювало ціну за санкції проти РФ і "готове зустріти загрози агресії"

Байден заявив, що НАТО усвідомлювало ціну за санкції проти РФ і "готове зустріти загрози агресії"

Президент США Джо Байден заявив, що країни-члени НАТО усвідомлювали ціну, яку доведеться заплатити за санкції проти Росії. Проте члени Альянсу залишились об’єднаними.

За словами американського лідера, через понад чотири місяці війни Росії проти України "НАТО об’єднане більше, ніж будь-коли раніше".

Про це Байден сказав у Іспанії напередодні саміту Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

Президент США також наголосив, що НАТО "готове зустріти загрози російської агресії".

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"Коли ми погодились, що будемо відповідати, ми визнали, що за це буде ціна для наших народів у контексті наших антиросійських санкцій, але люди об’єдналися", –сказав Байден.

Він також назвав розв’язану президентом РФ Володимиром Путіним війну "найбільшим зловживанням влади відчасів Другої світової війни", відзначивши, що вторгнення сталося, попри невіру багатьох людей у нього.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про підтримку України і сказав, що світ стане незахищеним, якщо Путін виграє війну.