Байден заявив, що немає "гарантії" змінити поведінку Путіна, але "козирем" може стати низка "дилем" у Росії

Росія має низку своїх проблем, які США можуть використати для переговорів.

Президент США Джо Байден заявив, що немає "гарантії" змінити поведінку такого світового лідера, як президент Росії Володимир Путін, але визнав, що Росія має низку своїх проблем, які США можуть використати для переговорів.

Про це Байден сказав на брифінгу за підсумками саміту у британському Корнуоллі 13 червня, передає CNN.

"Немає жодної гарантії, що ви можете змінити поведінку людини", - сказав Байден, відповідаючи на запитання щодо його майбутньої зустрічі з Путіним.

"Автократи мають величезну владу, і їм не потрібно відповідати перед публікою. Справа в тому, що цілком може бути так, що якщо я відповім тим самим, що й зроблю - це не зможе відмовити його - він хоче продовжувати йти (своїм шляхом. - Ред.)”, - сказав Байден пресі.

Байден, однак, додав, що Росія має "свої дилеми", вказуючи на економіку країни, COVID-19, а також ситуації навколо Сирії та Лівії.

На запитання, чому він вважає, що Путін не змінив свою поведінку у відповідь на всі дії, вжиті США донині, Байден просто відповів, сміючись: "Це Володимир Путін".

"Я не збираюся розповідати зараз більше ніж це, тому що мені потрібно сісти з ним (за стіл переговорів. - Ред.), але я буду радий поговорити після цього", - додав Байден.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом хоче відновити контакти. У Кремлі говорять, що у економік Росії і США є взаємна зацікавленість.

Президенти Сполучених Штатів та Росії зустрінуться 16 червня у Женеві. Зустрічі передував напружений період заочного спілкування: після входження на посаду президент Джо Байден публічно називав Володимира Путіна убивцею, запровадив новий санкційний пакет проти Росії та вислав десяток московських дипломатів додому. Зустрітися із Путіним він сам запропонував на нейтральний території у Європі після самітів із Великою сімкою, НАТО та Європейським Союзом.

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