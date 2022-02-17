Байден заявив, що Росія може напасти на Україну "протягом наступних кількох днів"

Байден заявив, що Росія може напасти на Україну "протягом наступних кількох днів"

Очільник Білого дому вважає ризик вторгнення Росії до України "дуже високим".

Президент США Джо Байден вважає що Росія може напасти на Україну в найближчі кілька днів, незважаючи на заяву Кремля про виведення військ.

Про це повідомляє CNN.

"Рівень дуже високий", — відповів Байден на запитання, наскільки високим є рівень загрози російського вторгнення до України.

За його словами, у США є всі підстави вважати, що Росія "бере участь в операції під фальшивим прапором", тобто намагається вчинити ескалацію і звинуватити у ній Київ, щоб виправдати вторгнення.

"Є всі ознаки того, що вони (росіяни. — Ред.) готові піти атакувати Україну. Наскільки я розумію, це станеться протягом наступних кількох днів", — сказав Байден.

Також президент США додав, що не планує телефонувати Путіну з цього питання.

Раніше очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трас, очільник Пентагону Ллойд Остін та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустили, що загострюючи ситуацію на Донбасі Росія може створити привід для вторгнення до України.

Нагадаємо,в четверг, 17 лютого, близько 9:30 російські окупанти вдалися до артилерійського обстрілу селища Станиця Луганська на Луганщині. Один зі снарядів поцілив у дитсадок у Новій Кондрашівці, дві виховательки отримали контузію.

Також російські окупанти обстріляли територію школи поблизу Попасної.

Читайте також: