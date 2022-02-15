Байден заявив, що Росія продовжує загрожувати Україні

На українському кордоні перебуває 150 тис. російських солдатів.

У США вважають, що загроза повномасштабної російської агресії проти України і надалі є реальною.

Про це 15 лютого під час звернення щодо ситуації довкола України сказав президент США Джо Байден.

"Міністр оборони Росії повідомив, що деякі російські військові частини залишили свої позиції біля українського кордону та відходять на свої позиції. Ми це перевіряємо, але наші аналітики показують, що російська армія і надалі перебуває на своїх позиціях, що загрожує Україні. 150 тис. військових перебувають на території Росії та Білорусі біля кордону з Україною. Вторгнення Росії до України і надалі є реальним. А тому я закликав усіх американців покинути територію України. От чому ми тимчасово перенесли своє посольство до Львова, що на західній Україні. Ми ставимось до цієї ситуації дуже серйозно", - сказав Байден.

Нагадаємо, поблизу нашого кордону з Білоруссю Москва досі тримає напоготові ударну авіацію — штурмовики Су-25, винищувачі-бомбардувальники СУ-34 та безліч бойових вертольотів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вдруге за тиждень поговорив з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим через загострення ситуації навколо України.

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