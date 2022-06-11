Байден заявив, що США намагалися попередити про вторгнення РФ, але "Зеленський не хотів чути"

Байден заявив, що США намагалися попередити про вторгнення РФ, але "Зеленський не хотів чути"

Американський президент Джо Байден заявляє, що американська розвідка Сполучених Штатів намагалася попередити Україну про неминуче вторгнення Росії.

Втім, за словами очільника Білого дому, мовляв, президент України Володимир Зеленський "не хотів про це чути".

Про це він сказав під час заходу в Лос-Анджелесі, пише Voice of America.

"Нічого подібного не відбувалося від часів Другої світової війни. Знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую. Але я знав: у нас є дані, щоб підтвердити, що він, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна, збирався вийти за межі кордону", - наголосив Байден.

За його словами, у вторгнненні держави-терористки "не було жодних сумнівів", але Зеленський "не хотів цього чути, і багато людей теж".

Байден визнав, що можливість повномасштабного російського вторгнення здавалася надуманою, сказавши:"Я розумію, чому вони не хотіли цього чути".

До слова, речник Зеленського Сергій Никифоров нагадав, що в той період Зеленський провів три-чотири телефонні розмови з Байденом. Лідери обмінювалися думками та оцінками ситуації.

"Тому фраза "не хотів чути" ймовірно вимагає уточнення. До того ж, якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути", – додав він.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін звернувся до міжнародної спільноти із закликом об’єднати зусилля у відповідь на агресію Росії проти України та спроби Кремля підірвати світовий порядок.

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