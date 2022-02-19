Байден заявив, що США не надсилатимуть війська до України

Байден заявив, що США не надсилатимуть війська до України

Президент США нагадав про 460 млн дол. безпекової допомоги для України.

Президент США Джо Байден заявив, що держава не надсилатиме своїх військових до України та нагадав про допомогу, яку надали Сполучені Штати.

Про це американський лідер сказав на бріфингу в Білому домі.

"США гоготові оберігати, захищати принцип колективної безпеки. Ми також не будемо надсилати військових до України для участі, для проведення будь-яких військових дій, але ми підтримуємо Україну: 460 мільйонів доларів безпекової допомоги – від "Джавелінів" до боєприпасів. Також 100 мільйонів доларів – це гуманітарна підтримка України", – сказав Байден.

Він також нагадав про суверенні гарантії США до 1 млрд дол.

"Таким чином Сполучені Штати, союзники, партнери нададуть допомогу українському народові. Захід об’єднаний і рішучий. Ми готові запровадити жорсткі санкцій проти Росії, якщо вона проведе подальше вторгнення до України", – додав президент США.

Нагадаємо, з посиланням на дані розвідки Байден також заявив, що Росія планує військове вторгнення до Українив найближчі дні чи тижні і президент РФ Володимир Путін вже ухвалив відповідне рішення.

17 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що російські війська готуються розпочати атаку на Україну найближчими днями, і сили РФ на суші та морі готові до цього нападу.

За даними Пентагону, Росія запасається донорською кров’ю, наближає війська до кордонів України та залучає більше бойових літаків.

За інформацією США станом на 18 лютого, Росія зосередила до 190 тисяч своїх військових на кордонах з Україною.

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