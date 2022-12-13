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Байден заявив, що США не направлятимуть своїх військових в Україну

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Байден заявив, що США не направлятимуть своїх військових в Україну

Фото: Associated Press

США продовжать надавати Україну військову допомогу

США не будуть направляти в Україну своїх військових, але продовжать надавати українським військовим допомогу для захисту країни.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє ВВС.

"США не планують відправляти американських військових до України, але продовжить надавати їй багатомільйонну допомогу", - заявив президент Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що Росія звертається до Ірану та Північної Кореї за допомогою у вогневій потужності, оскільки окупанти вичерпують свої запаси боєприпасів.

Також ми інформували, що військовий експерт і полковник запасу Роман Світан розповів, скільки ракет залишилося у Росії.

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Дата публікації
Перегляди
143
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