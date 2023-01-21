Байден заявив, що Україна отримає все необхідне для протистояння російським агресорам

Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає всю необхідну зброю для того, щоб захиститись від російських агресорів.

Про це повідомляє CNN.

Так, відповідаючи на питання журналіста, чи підтримує він наміри Варшави відправити танки німецького виробництва в Україну.

"Україна отримає всю необхідну допомогу", - зазначив американський президент.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена порадили найкращий час для початку контрнаступу ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що США надішлють Україні сотні одиниць бронетехніки для використання в бойових діях.

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