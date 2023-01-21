Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Байден заявив, що Україна отримає все необхідне для протистояння російським агресорам

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
630
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Байден заявив, що Україна отримає все необхідне для протистояння російським агресорам

Фото: Getty Images

Президент США підтримав наміри Польщі постачати танки Україні.

Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає всю необхідну зброю для того, щоб захиститись від російських агресорів.

Про це повідомляє CNN.

Так, відповідаючи на питання журналіста, чи підтримує він наміри Варшави відправити танки німецького виробництва в Україну.

"Україна отримає всю необхідну допомогу", - зазначив американський президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена порадили найкращий час для початку контрнаступу ЗСУ

Крім того, ми раніше інформували, що США надішлють Україні сотні одиниць бронетехніки для використання в бойових діях

Читайте також:

Стати братами по зброї: що запропонув Макрон під час зустрічі з Байденом у США

Стати братами по зброї: що запропонув Макрон під час зустрічі з Байденом у США

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
630
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація