Байден заявив, що війна в Україні може стати змаганням на витривалість між ЄС та Росією

Президент США Джо Байден припустив, що війна в Україні на певному етапі може стати змаганням на витривалість між Європою та Росією.
Американський лідер сказав журналістам, що це питання обговорюватимуть на саміті НАТО.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" 22 червня.
"Я вважаю, що на певному етапі з'явиться вичікувальна тактика: потрібно подивитися, які збитки росіяни зможуть витримати і що буде готова витримати Європа", – сказав Байден.
"Це одне з тих питань, яке обговорюватиметься в Іспанії (на саміті Альянсу – ред.)", – додав президент США.
Нагадаємо, раніше в Білому домі повідомили про три головні цілі Байдена, які він матиме під час самітів G7 і НАТО наприкінці червня. Усі так чи інакше стосуватимуться України.
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