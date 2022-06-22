Байден заявив, що війна в Україні може стати змаганням на витривалість між ЄС та Росією

Байден заявив, що війна в Україні може стати змаганням на витривалість між ЄС та Росією

Президент США Джо Байден припустив, що війна в Україні на певному етапі може стати змаганням на витривалість між Європою та Росією.

Американський лідер сказав журналістам, що це питання обговорюватимуть на саміті НАТО.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" 22 червня.

"Я вважаю, що на певному етапі з'явиться вичікувальна тактика: потрібно подивитися, які збитки росіяни зможуть витримати і що буде готова витримати Європа", – сказав Байден.

Також читайте Антиросійські санкції шкодять і самому Євросоюзу: чи зважаться лідери на сьомий пакет обмежень

"Це одне з тих питань, яке обговорюватиметься в Іспанії (на саміті Альянсу – ред.)", – додав президент США.

Нагадаємо, раніше в Білому домі повідомили про три головні цілі Байдена, які він матиме під час самітів G7 і НАТО наприкінці червня. Усі так чи інакше стосуватимуться України.

Про можливі сюрпризи на саміті ЄС, "стурбованість" Шольца і НАТО. Інтерв'ю з Ольгою Стефанішиною

Читайте також: