Байден збере у вересні саміт лідерів "четвірки" – США, Австралії, Індії та Японії

Байден збере у вересні саміт лідерів "четвірки" – США, Австралії, Індії та Японії

Разом з трьома прем'єрами Байден обговорить питання боротьби з COVID-19 та клімат.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 вересня прийматиме у Білому домі перший в очному форматі саміт лідерів "четвірки", до якої входять США, Австралія, Індія і Японія.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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"Президент Байден з нетерпінням чекає, що привітає у Білому домі прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді та прем’єр-міністра Японії Йошіхіде Суга".

Лідери "четвірки" обговорять поглиблення зв’язків та просування практичної співпраці в таких сферах, як боротьба з COVID-19, подолання кліматичної кризи, партнерство з новими технологіями та кіберпростором. Також говоритимуть про спільне сприяння вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону.

"Прийняття лідерів "четвірки" демонструє пріоритет адміністрації Байдена-Гарріс щодо участі в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема через нові багатосторонні конфігурації для вирішення викликів ХХІ століття", – наголосили в адміністрації президента США.

Нагадаємо, перша віртуальна зустріч лідерів "четвірки" відбулася в березні 2020 року. Зустріч 24 вересня стане першими переговорами в очному форматі – за особистої участі лідерів держав.

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