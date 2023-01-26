Байден збирається приїхати до Європи на річницю вторгнення РФ до України — ЗМІ

Лідер Сполучених Штатів Джо Байден наступного місяця збирається приїхати до Європи. Його візит буде пов'язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян до України.

Про це повідомляє NBC.

"Байден розглядає можливість поїздки в Європу наступного місяця у зв'язку з річницею вторгнення РФ до України", - йдеться в повідомленні.

За інформацією джерел видання, наразі у США розглядають кілька країн, куди може приїхати президент США, зокрема Польщу. За їхніми словами, мета візиту полягає в тому, щоб привернути увагу до стійкості України проти жорстокої війни Росії та підтвердити солідарність США з українським народом, "оскільки конфлікт переходить у нову фазу".

Крім того, представники адміністрації Байдена також обговорюють оголошення ще одного великого пакету військової допомоги Україні на річницю вторгнення РФ.

Однак наразі остаточних рішень щодо поїздки президента не ухвалено.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що головна ціль його країни у підтримці України – допомогти державі захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.

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