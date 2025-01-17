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Байден згадав розмову з Путіним і сказав, чого боїться "фюрер"

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Байден згадав розмову з Путіним і сказав, чого боїться "фюрер"

Джо Байден і Володимир Путін. / Фото: Associated Press

Путін був схвильований співпрацею Вашингтона і Києва.

Тактична ядерна зброя лякає всіх у Європі. Зокрема, й агресорку Російську Федерацію. 

Про це сказав чинний президент США Джо Байден, згадуючи свою розмову з "фюрером" РФ Володимиром Путіним в інтерв'ю MSNBC.

"Тактична ядерна зброя в Європі лякала всіх до біса, навіть росіян. Навіть росіян", - наголосив Байден. 

З його слів, під час особистої розмови російський президент-диктатор зізнався, що боїться удару з боку України. Особливо - якщо США передадуть Києву нову ядерну зброю, бо тоді "вже завтра ракети можуть полетіти на Москву". 

У відповідь Байден запевнив, що цього не станеться, адже Україна не входить до НАТО, а інтеграція неможлива без докорінних змін у системі.

Як повідомлялося, днями Джо Байден виступив з прощальною промовою до американців. Політик згадав про Україну. 

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