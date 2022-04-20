Байден згадав, як приїздив до України, але не знає чи завітає знову

Президент США Джо Байден сказав, що він не впевнений, чи вирушить з візитом до України.
Американський лідер пригадав, що виступав в українському парламенті.
Про це він сказав під час поїздки до одного з американських штатів - пише CNN.
"Відповідь така: я не знаю", - пояснив Байден, коментуючи можливість свого візиту до України.
Він зазначив, що раніше бував в Україні чимало разів.
"Більше за інших – я єдиний двічі виступав перед Радою (Верховною Радою України – ред.)", - резюмував глава Білого дому.
Нагадаємо, 14 квітня президент США Джо Байден заявив про готовність особисто поїхати до України. Однак наступного дня у Білому домі повідомили, що Байден поки не має планів відвідувати Україну, але має бажання приїхати до Києва.
Додамо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена з закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Таке визнання – одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США. Про це пише The Washington Post.
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