Байден згадав, як приїздив до України, але не знає чи завітає знову

Байден згадав, як приїздив до України, але не знає чи завітає знову

Президент США Джо Байден сказав, що він не впевнений, чи вирушить з візитом до України.

Американський лідер пригадав, що виступав в українському парламенті.

Про це він сказав під час поїздки до одного з американських штатів - пише CNN.

"Відповідь така: я не знаю", - пояснив Байден, коментуючи можливість свого візиту до України.

Він зазначив, що раніше бував в Україні чимало разів.

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"Більше за інших – я єдиний двічі виступав перед Радою (Верховною Радою України – ред.)", - резюмував глава Білого дому.

Нагадаємо, 14 квітня президент США Джо Байден заявив про готовність особисто поїхати до України. Однак наступного дня у Білому домі повідомили, що Байден поки не має планів відвідувати Україну, але має бажання приїхати до Києва.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена з закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Таке визнання – одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США. Про це пише The Washington Post.

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