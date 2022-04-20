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Байден згадав, як приїздив до України, але не знає чи завітає знову

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Байден згадав, як приїздив до України, але не знає чи завітає знову

Associated Press

Президент США Джо Байден сказав, що він не впевнений, чи вирушить з візитом до України. 

Американський лідер пригадав, що виступав в українському парламенті. 

Про це він сказав під час поїздки до одного з американських штатів - пише CNN.

"Відповідь така: я не знаю", - пояснив Байден, коментуючи можливість свого візиту до України. 

Він зазначив, що раніше бував в Україні чимало разів.

"Більше за інших – я єдиний двічі виступав перед Радою (Верховною Радою України – ред.)", - резюмував глава Білого дому. 

Нагадаємо, 14 квітня президент США Джо Байден заявив про готовність особисто поїхати до УкраїниОднак наступного дня у Білому домі повідомили, що Байден поки не має планів відвідувати Україну, але має бажання приїхати до Києва. 

Додамо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Джо Байдена з закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму. Таке визнання – одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США. Про це пише The Washington Post.

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