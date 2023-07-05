Байден знайшов нового наступника Столтенбергу в НАТО: тісний зв'язок вже налагоджено

Після того, як повноваження Столтенберга в НАТО подовжили ще на рік, США почали активні пошуки нового кандидата на посаду. Здається, його вже знайшли.

Джо Байден пропонує призначити чинну президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн наступним генеральним секретарем НАТО після Єнса Столтенберга. Кандидатуру міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса нещодавно Білий дім заблокував.

Про це пише The Telegraph.

Напередодні союзники по НАТО домовилися про продовження повноважень Єнса Столтенберга, який обіймає посаду генерального секретаря НАТО від жовтня 2014 року, ще на один рік до осені 2024 року.

Лідери НАТО сподівалися досягти згоди щодо наступника Столтенберга на саміті у Вільнюсі наступного тижня, але не змогли домовитися щодо кандидата.

Джерела видання повідомили, що президент США намагався переконати фон дер Ляєн стати наступницею Столтенберга на тлі побоювань, що вдалий кандидат не з’явиться протягом наступних 12 місяців.

Зазначається, що Байден і фон дер Ляєн встановили "міцний зв’язок" за останні роки, сприяючи тісним трансатлантичним зв’язкам щодо Китаю, України та клімату. Тепер очільниця Єврокомісії "покладається на Вашингтон в отриманні розвідувальних даних" і відмовляється від інформації, яку їй передають європейські агентства, що зробили хибнрі прогнози щодо вторгнення Росії до України.

Видання стверджує, що через знанння фон дер Ляєн французької мови, вона, найімовірніше, заручиться підтримкою ще й Еммануеля Макрона. Водночас Олаф Шольц, канцлер Німеччини та колишній політичний суперник фон дер Ляєн, "волів би позбутися її кандидатури, щоб зберегти високу посаду в ЄС".

Сама ж фон дер Ляєн заявила, що для неї велика честь бути у списку потенційних наступників Столтенберга. Однак під час приватних розмов фон дер Ляєн, нібито сказала Байдену, що не зможе взяти на себе будь-яку посаду в НАТО принаймні до наступного року. Натомість стратеги Білого дому бачать можливість перехопити її після виборів до Європарламенту наступного року.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що провів "дуже хорошу" розмову з президентом України Володимиром Зеленським перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що "наші висновки будуть дуже корисними для НАТО" і пояснив, яким досвідом ЗСУ можуть поділитися з армією НАТО після приєднання до Альянсу.

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