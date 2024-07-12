Байден знову заплутався: назвав віцепрезидентку Гарріс "Трампом"

Американський лідер відповів, чи поступиться Камалі Гарріс своїм місцем у президентських перегонах.

На закритті саміту НАТО президент США Джо Байден вдруге за вечір переплутав прізвище людини, про яку говорить. Він назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс "Трампом".

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Байдена на фінальній пресконференції саміту запитали, чи знімається він з виборів. Відповідаючи на запитання щодо продовження своєї участі у президентських перегонах, та про те, чи може він поступитися місцем Гарріс, лідер США переплутав її прізвище:

"Я би не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію, щоби бути президентом".

Не помітивши своєї помилки, Байден продовжив доводити, що Гарріс готова до роботи.

Водночас президент США виключив те, що може знятися з перегонів.

"Я вважаю, що я найбільш кваліфікований", – сказав Байден.

Зауважимо, що по суті саміт НАТО був для Байдена передвиборчою подією і повинен був довести виборцям, що американський лідер готовий надалі працювати.

Нагадаємо, під час виступу на саміті Альянсу Байден під час передавання слова президенту України Володимиру Зеленському помилково назвав його "Путіним".

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