Байден знявся з президентських виборів у США: Стефанішина зробила заяву про підтримку Києва

Підтримка України із боку Америки має зберігатися і залишатися двопартійною незалежно від прізвищ у президентських перегонах.

Таку думку висловила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у понеділок, 22 липня, у Києві.

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"Незалежно від прізвищ кандидатів - чи це Демократична, чи це Республіканська партії, перший стрижень, на якому базується позиція президента України - це збереження сильної двопартійної підтримки. Це має зберігатися за будь-яких умов", - прокоментувала вона.

Стефанішина також прокоментувала рішення Зеленського ініціювати комунікацію з колишнім президеном та кандидатом у президенти Дональдом Трампом ще дого, як Байден оголив про зняття своєї кандидатури. Вона називає це "надзвичайним проявом політичної зрілості та сміливості".

Нагадаємо, увечері 21 липня Джо Байден оголосив про вихід із президентських перегонів у США.

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