ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1887
Час на прочитання
1 хв

Байден зробив першу заяву про діагностований у нього рак (фото)

Після оголошення про рак Джо Байден звернувся до громадськості, поділившись своїми емоціями та подякувавши за підтримку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Експрезидент США Джо Байден

Експрезидент США Джо Байден / © Associated Press

Експрезидент США Джо Байден вперше прокоментував той факт, що медики діагностували у нього рак простати з метастазами в кістку.

Про це політик написав у соцмережі Х.

Коментуючи свою хворобу, Байден подякував за підтримку, а також опублікував фото з дружиною Джилл та домашнім улюбленцем.

«Рак впливає на кожного з нас. Як і багато з вас, Джилл і я переконалися, що ми стаємо найсильнішими саме в місцях, де були зламані. Дякуємо вам за любов і підтримку, які допомагають нам триматися», — йдеться у дописі експрезидента США.

Джо Байден з дружиною Джилл та котом / © Twitter/Джо Байден

Джо Байден з дружиною Джилл та котом / © Twitter/Джо Байден

Нагадаємо, 18 травня речник експрезидента США повідомив, що Байдену діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістку. За словами речника, цей вид недуги, здається, чутливий до гормонів, що дозволяє проводити ефективне лікування.

Після звістки про рак у Байдена президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією висловили співчуття та побажали швидкого одужання політику.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie