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Байден зробив першу заяву про діагностований у нього рак (фото)
Після оголошення про рак Джо Байден звернувся до громадськості, поділившись своїми емоціями та подякувавши за підтримку.
Експрезидент США Джо Байден вперше прокоментував той факт, що медики діагностували у нього рак простати з метастазами в кістку.
Про це політик написав у соцмережі Х.
Коментуючи свою хворобу, Байден подякував за підтримку, а також опублікував фото з дружиною Джилл та домашнім улюбленцем.
«Рак впливає на кожного з нас. Як і багато з вас, Джилл і я переконалися, що ми стаємо найсильнішими саме в місцях, де були зламані. Дякуємо вам за любов і підтримку, які допомагають нам триматися», — йдеться у дописі експрезидента США.
Нагадаємо, 18 травня речник експрезидента США повідомив, що Байдену діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістку. За словами речника, цей вид недуги, здається, чутливий до гормонів, що дозволяє проводити ефективне лікування.
Після звістки про рак у Байдена президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією висловили співчуття та побажали швидкого одужання політику.