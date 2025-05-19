Байден зробив першу заяву про діагностований у нього рак (фото)

Експрезидент США Джо Байден / © Associated Press

Реклама

Експрезидент США Джо Байден вперше прокоментував той факт, що медики діагностували у нього рак простати з метастазами в кістку.

Про це політик написав у соцмережі Х.

Коментуючи свою хворобу, Байден подякував за підтримку, а також опублікував фото з дружиною Джилл та домашнім улюбленцем.

Реклама

«Рак впливає на кожного з нас. Як і багато з вас, Джилл і я переконалися, що ми стаємо найсильнішими саме в місцях, де були зламані. Дякуємо вам за любов і підтримку, які допомагають нам триматися», — йдеться у дописі експрезидента США.

Джо Байден з дружиною Джилл та котом / © Twitter/Джо Байден

Нагадаємо, 18 травня речник експрезидента США повідомив, що Байдену діагностували агресивну форму раку простати з метастазами в кістку. За словами речника, цей вид недуги, здається, чутливий до гормонів, що дозволяє проводити ефективне лікування.

Після звістки про рак у Байдена президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією висловили співчуття та побажали швидкого одужання політику.