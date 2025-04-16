Байден зробив різку заяву про перебування Трампа при владі

Дональд Трамп і Джо Байден. / © Associated Press

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Колишній президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розкритикував роботу адміністрації чинного американського лідера Дональда Трампа за перші майже 100 днів.

Про це він заявив на Конференції адвокатів, консультантів і представників осіб з інвалідністю, пише CNN.

За його словами, робота Білого дому завдала шкоди та руйнування.

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"Менш ніж за 100 днів ця нова адміністрація завдала стільки шкоди і стільки руйнувань. Це просто захоплює дух, наскільки стрімко все сталося", - сказав Байден.

Експрезидент вказав на скорочення чисельності федеральних службовців, назвавши це причиною збоїв у роботі сайту Управління соціального забезпечення та неможливості людей увійти до своїх акаунтів.

Байден він наголосив на важливості захисту програми соціального забезпечення, тоді як багато демократів проводять загальнонаціональну акцію протесту проти передбачуваних скорочень програми.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп назвав політиків, які "дозволили розпочатися" повномасштабній війні. Зауважимо, що Трамп і словом не обмовився про Росію та її керівництво.

Дата публікації 06:49, 16.04.25 Кількість переглядів 12 Не змовчав! Байден виступив з промовою проти Трампа