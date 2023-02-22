Байден зустрічався у Варшаві з Санду через російську загрозу для Молдови

Під час свого візиту до Польщі 21 лютого президент США Джо Байден зустрівся з лідеркою Молдови Майєю Санду.
Президент США Джо Байден зустрівся із лідеркою Молдови Майєю Санду у Варшаві на тлі чуток про плани Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові.
Про це повідомляє Reuters.
"Президент Байден підтвердив рішучу підтримку США суверенітету та територіальної цілісності Молдови", - йдеться в заяві Білого дому під час зустрічі з президентом Молдови Майєю Санду.
Під час зустрічі Байден наголосив на продовженні допомоги США, щоб "допомогти Молдові зміцнити її політичну та економічну стійкість, включаючи її програму демократичних реформ та енергетичну безпеку, а також усунути наслідки війни".
Слід зазначити, що раніше Санду про розвіддані, які припускають, що Росія готує переворот, щоб скинути молдавську владу і посіяти хаос.
Крім того, новообраний прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан пообіцяв слідувати проєвропейському курсу і заявив, що Придністров'я необхідно демілітаризувати і вигнати звідти російський окупаційний контингент. Після цього на адресу країни посипалися погрози.
Так, у Кремлі пригрозили молдовській владі і заявили, що країні варто проявляти обережність у питанні про присутність російських військ у Придністров’ї. З такою заявою виступив, зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков
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