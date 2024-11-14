Байден зустрінеться із Сі Цзіньпіном: про що будуть говорити політики

Президент США Джо Байден зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 16 листопада на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Перу. Серед іншого політики обговорять війну РФ в Україна та, зокрема, роль Пекіна.

Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

Зазначається, що зустріч Байдена і Сі Лімі буде третіми особистими переговорами лідерами двох держав від моменту вступу Байдена на посаду президента. Політики зустрічалися на полях G20 на Балі 2022-го, та 2023-го - на полях АТЕС.

В адміністрації Байдена заявили, що під час майбутньої зустрічі із Сі Цзіньпіном президент США "має намір обговорити питання, у яких є відмінності, а також те, як впоратися з цими розбіжностями в майбутньому".

"Я очікую, що президент висловить глибоку стурбованість підтримкою КНР війни Росії проти України, а також розгортанням понад 10 000 військових КНДР у Росії, де вони почали брати участь у бойових діях з російськими військами", - наголосили в Білому домі.

Як повідомлялося, Китай прокоментував військову співпрацює РФ та КНДР. Так, у Пекіні заявили, що нібито це справа тільки Москви і Пхеньяна. Мовляв, КНР тут ні до чого.

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