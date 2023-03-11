Байден зустрівся з фон дер Ляєн: обговорили ситуацію в Україні та економічні питання

Президент США Джо Байден і очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі обговорили питання економіки, торгівлі, а також війну РФ проти України.

Зустріч відбулася у Білому домі, - пише Укрінформ.

Байден і фон дер Ляєн підтвердили партнерські й дружні відносини між США та Євросоюзом.

«Ви надзвичайно допомогли нам, коли ми хотіли позбутися залежності від викопного палива з Росії», - відзначила президент Єврокомісії.

Вона озвучила рішучість спільно підтримувати Україну в боротьбі за свободу й незалежність та примусити Росію сплатити високу ціну за її жорстоку війну.

Очільниця Єврокомісії висловила сподівання на плідну взаємодію в умовах імплементації закону США про скорочення інфляції (IRA), який створює економічні незручності для європейців.

Перед зустріччю в Білому домі координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі зауважив, що у Вашингтоні сподіваються розпочати переговори щодо угоди про важливі корисні копалини для акумуляторів електромобілів. Крім того, він висловив очікування з приводу встановлення кінцевого терміну для укладення домовленості про виробництво сталі та алюмінію.

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Нагадаємо, що раніше передвиборча кампанія Байдена стартує у квітні.

Також Байден переніс операцію з видалення ракової пухлини. Як виявилося, це був базальноклітинний рак. У подібних уражень немає тенденцій до поширення або метастазів, подібних до серйозніших видів раку шкіри.

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