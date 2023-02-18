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Байден звернеться до Путіна під час свого виступу в Польщі — Білий дім

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Байден звернеться до Путіна під час свого виступу в Польщі — Білий дім

Фото: Associated Press

Під час свого візиту до Польщі президент США Джо Байден звернеться до російського диктатора Володимира Путіна та всіх росіян.

Президент США Джо Байден у рамках візиту до Польщі наступного тижня виступить із заявою, що стосуватиметься річниці повномасштабної війни РФ проти України. Під час свого звернення американський лідер також має намір "надіслати сигнал" президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомив представник Білого дому з питань нацбезпеки Джона Кірбі під час брифінгу.

За його словами, у вівторок, 21 лютого, Байден виступить у Варшаві з промовою про те, як США згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою свободу та демократію.

Під час свого виступу лідер США дасть зрозуміти, що Америка продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"І я припускаю, що ви почуєте, як він (Байден ред.) звертається до Путіна, а також до російського народу", - зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, польське видання Dziennik Gazeta Prawna із посиланням на представників української влади заявило, що президент України Володимир Зеленський також планує відвідати Польщу, коли до країни прибуде американський лідер Джо Байден. Наразі офіційного підтвердження цьому немає.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський сказав, що американський лідер Джо Байден сам може прибути до України, коли в нього буде така можливість.

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Дата публікації
Перегляди
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