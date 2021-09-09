Байден відсторонив 18 прихильників Трампа з академій Збройних сил США

Дехто з високопоставлених чиновників вже заявив про відмову залишити займану посаду.

Адміністрація президента США Джо Байдена відсторонила 18 членів консультативних рад американських військових академій, призначених Дональдом Трампом в останні місяці його президентства.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що у середу, 8 вересня, члени рад з Військово-повітряної академії (Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо), Військовій академії (Вест-Пойнт, штат Нью- Йорк) і Військово-морської академії (Аннаполіс, штат Меріленд) отримали листи із закликом піти у відставку або бути звільненими.

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Йдеться про кількох високопоставлених чиновників адміністрації Трампа, зокрема ексрадника президента Келліенна Конвея, колишнього речника Білого дому Шона Спайсера, ексрадника з національної безпеки Герберта Макмастера і ексочільника Управління з управління і бюджету Рассела Воута.

Дехто вже заявив про відмову залишити займану посаду. "Ні. Термін повноважень - три роки", - написав Воут. А Конвей, зі свого боку, сказав, що дії адміністрації Байдена "розчаровують, але є зрозумілою спробою відволіктися від хаотичного виходу США з Афганістану, зростання числа випадків COVID-19 і серпневого звіту про зайнятість".

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