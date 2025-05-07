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Байден звинуватив Трампа у потуранні Кремлю: що сказав експрезидент
Джо Байден заявив, що спроби Трампа змусити Україну передати території Росії — це форма сучасного умиротворення, яка лише заохочує Путіна до подальшої агресії.
Колишній президент США Джо Байден розкритикував підхід Дональда Трампа до України, заявивши, що тиск на Київ з вимогою поступитися територіями Росії є формою “сучасного умиротворення”, яка лише заохочує агресора.
В інтерв’ю ВВС Байден наголосив, що Володимир Путін не зупиниться на захоплених територіях, адже вважає Україну частиною так званої “матінки Росії”. “Будь-хто, хто думає, що він зупиниться, — просто дурень”, — заявив Байден.
“Я не розумію, як можна вірити, що якщо ми дозволимо диктатору і бандиту забрати великі шматки чужої землі, це його задовольнить. Це не логіка, це ілюзія”, — додав експрезидент.
Він також застеріг про наслідки для глобальної стабільності у разі ослаблення підтримки США: “Я бачив, як лідери Європи почали запитувати себе: що тепер робити? Чи можу я покластися на Америку? Чи вони ще з нами?”
Байден підкреслив, що від позиції Вашингтона залежить не лише доля України, а й довіра до американського лідерства в усьому світі.
Раніше Дональд Трамп заявив, що агресорка Росія хоче домовитися про мир з Україною через різке падіння цін на нафту.