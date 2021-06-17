Байдена назвав професіоналом, а його речницю - вродливою: Путін поділився враженнями від саміту в Женеві

Зустріч тривала майже чотири години.
Російський президент Володимир Путін прокоментував вчорашню зустріч в Женеві з американським колегою Джо Байденом.
Під час зустрічі з випускниками програми кадрового резерву Вищої школи державного управління він назвав Байдена професіоналом.
За словами Путіна, образ президента США, який малюють російські та американські ЗМІ, не має нічого спільного з дійсністю. "Він виглядає бадьорим. Ми говорили віч-на-віч дві години, він повністю в матеріалі. Час від часу заглядав у свої записи, але ми всі так робимо. Байден професіонал. Треба дуже уважно з ним працювати, щоб нічого не пропустити. Він сам нічого не пропускає", - сказав глава Кремля.
Він наголосив, що очільник Білого дому діє "майстерно". Утім, зауважив, що Байден "часом щось плутає". "Ну, у нього прес-секретарка молода, освічена, вродлива жінка, вона сама весь час плутає чогось. Це не від того, що у неї освіта не дозволяє і пам'ять погана. Коли люди вважають, що якісь речі другорядні, вони не дуже фіксують на цьому свою увагу. А американці вважають, що немає нічого важливішого за них самих. Це такий стиль", - вважає Путін.
Згадуючи обстановку в Женеві під час переговорів, глава РФ назвав її "досить доброзичливою".