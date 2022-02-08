"Бажання перейти в кам’яний вік": Зеленський прокоментував енергетичні погрози Лукашенка

Президент заявив, що від обмеження торгівлі між Україною та Білоруссю постраждають люди.

Президент України Володимир Зеленський назвав бажанням перейти в "кам’яний вік" погрози самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка припиненням постачання палива та електроенергії до України в разі ескалації Москви проти Києва.

Про це український лідер заявив під час спільної з президентом Франції Еммануелем Макроном пресконференції у вівторок, 8 лютого.

"Одна людина з Білорусі (Олександр Лукашенко – ред.) також заявила, якщо буде ескалація з боку Росії, то вони одразу припинять постачання до України енергоресурсів. Як ми повинні на це реагувати?" – сказав Зеленський.

"Я вам скажу, як я відреагував. Я попросив надати мені статистику товарообміну між Україною та Білоруссю. Товарообіг у нас – 6 млрд і з них 1,5 млрд експортує Україна до Білорусі, 4,5 млрд експортує Білорусь до України. Тобто, якщо країни почнуть обмежувати торгівлю, хто від цього страждає? В цьому випадку точно постраждають люди. Якщо є бажання в кам'яний вік перейти, можемо робити так", – додав український президент.

Нагадаємо, речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що російські війська, які прибули до Білорусі на військові навчання, після їхнього завершення повернуться на місце дислокації.

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