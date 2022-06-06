"Бажаю добробуту": Зеленський привітав британську королеву з платиновою річницею правління

Президент України Володимир Зеленський привітав британську королеву Єлизавету II.

Про це йдеться у його повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter.

Сердечні вітання з платиновою річницею правління Королеви Її Величності Єлизавети ІІ @RoyalFamily. Вдячний за підтримку в боротьбі за нашу свободу та незалежність. Бажаю Її Величності добробуту, а народу – миру та процвітання. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 5, 2022

"Сердечні вітання з платиновою річницею правління Королеви Британії Її Величності Єлизавети II. Вдячний Великій Британії за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та незалежність. Бажаю Її Величності добробуту, а народу Британії – миру та процвітання", - йдеться у повідомленні.

Королева Великої Британії Єлизавета, яка цього тижня святкує свій платиновий ювілей, жодного разу не давала інтерв'ю за всі 70 років свого правління, але її регулярні публічні виступи часто розходяться на цитати.

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