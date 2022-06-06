Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Бажаю добробуту": Зеленський привітав британську королеву з платиновою річницею правління

Дата публікації
Перегляди
105
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Бажаю добробуту": Зеленський привітав британську королеву з платиновою річницею правління

Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський привітав британську королеву Єлизавету II.

Про це йдеться у його повідомленні у сервісі мікроблогів Twitter.

"Сердечні вітання з платиновою річницею правління Королеви Британії Її Величності Єлизавети II. Вдячний Великій Британії за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та незалежність. Бажаю Її Величності добробуту, а народу Британії – миру та процвітання", - йдеться у повідомленні.

Королева Великої Британії Єлизавета, яка цього тижня святкує свій платиновий ювілей, жодного разу не давала інтерв'ю за всі 70 років свого правління, але її регулярні публічні виступи часто розходяться на цитати.

Читайте також:

Родині королеви Єлизавети II заборонили казати слово "війна", але вони поселили в себе біженців з України

Родині королеви Єлизавети II заборонили казати слово "війна", але вони поселили в себе біженців з України

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація