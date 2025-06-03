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“БЕБ має захищати, а не лякати” — кандидат на директора презентував власне бачення реформи
Дубовик пропонує провести аудит інституції і оновити кадри.
Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Віктор Дубовик заявив у своєму Facebook про потребу радикального перезавантаження БЕБ. За його словами, інституція, яка мала б захищати державні фінанси та створити безпечне середовище для бізнесу, досі залишається “органом без обличчя”.
“Сьогодні БЕБ сприймається як тиск, а не захист. Він має стати економічним щитом — аналітичним, професійним, справедливим”, — підкреслив Дубовик у своєму зверненні.
Він представив програму “100 днів”, яка передбачає:
аудит інституції;
оновлення кадрів;
запуск нової системи превентивної аналітики;
вихід у публічну комунікацію.
Також кандидат звернув увагу на відсутність довіри до БЕБ як серед бізнесу, так і з боку міжнародних партнерів.
“Маємо зробити те, що не вдалось досі — створити інституцію, якій довіряють. І яка справді запобігає втратам, а не шукає винних заднім числом”, — додав Дубовик.