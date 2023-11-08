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Бельгія обіцяє просувати вступ України до Євросоюзу під час головування у Раді ЄС 2024 року

Автор
Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Бельгія обіцяє просувати вступ України до Євросоюзу під час головування у Раді ЄС 2024 року

Прапор України

Бельгія наступного року головуватиме у Раді ЄС, тож керівництво країни запевнило Київ у підтримці та просуванні членства України в ЄС.

Бельгія працюватиме над просуванням членства України в Європейському союзі під час свого головування в Раді ЄС у 2024 році.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів із своєю бельгійською колегою Аджею Лабіб у Брюсселі.

"Я почув чіткий сигнал, що Бельгія розуміє історичну місію та відповідальність в контексті цього головування, під час якого будуть ухвалені важливі рішення та закладатимуться основи майбутнього приєднання України до Євросоюзу", - сказав Кулеба.

Глави МЗС також підкреслили лідерську роль Бельгії у сфері запровадження механізму використання податку на прибуток від заморожених російських активів задля відновлення України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільниця МЗС Бельгії Аджа Лабіб / ©
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільниця МЗС Бельгії Аджа Лабіб

"Нам потрібна ширша законодавча база в межах ЄС, щоб згадана практика була поширена на інші європейські країни. Росія має заплатити за шкоду і руйнування, яких вона завдала Україні", - наголосив Кулеба.

Він також додав, що під час візиту до Брюсселя отримав чіткий сигнал від європейських партнерів про беззастережну підтримку України.

"Що б не відбувалося у світі, підтримка України буде пріоритетом. Разом з партнерами ми залишаємося сфокусованими на перемозі України", - сказав Кулеба.

Своєю чергою, Лабіб зауважила, що з перших днів повномасштабної агресії РФ проти України Бельгія надала прихисток тисячам українських громадян, а також значну фінансову, військову і гуманітарну підтримку.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну. Нещодавно ми створили новий фонд для допомоги Україні розміром 1.7 млрд євро. Кошти будуть спрямовані на військові потреби та втілення гуманітарних проєктів", - зазначила глава МЗС Бельгії.

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалила рішення рекомендувати розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Про це 8 листопада повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вступ України до ЄС

Раніше у Офісі президента заявили, що самі переговори про вступ можуть початися вже у першому півріччі наступного року. Водночас сам Зеленський заявив, що сподівається розпочати переговори про вступ України до ЄС вже цього року.

Своєю чергою, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже у грудні цього року.

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Дата публікації
Перегляди
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