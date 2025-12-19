Бельгія, яка виступала проти передавання активів РФ Україні, зробила заяву

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. / © Associated Press

Рішення ЄС про спільне запозичення 90 млрд євро для України — це потужний політичний сигнал та інвестиція у безпеку Європи. Йдеться не про благодійність, а про стратегічну інвестицією у власну безпеку.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, пишуть Sky News і “УП”.

«Ніколи не було жодних суперечок щодо того, чи будемо ми допомагати. Єдине питання полягало в тому, як саме ми повинні допомагати», — сказав він.

З його слів, якби Європа «пішла без угоди», це стало б катастрофою не лише для України, а й для самої Європи. Втім, Євросоюз знайшов рішення, яке всі можуть підтримати.

Барт де Вевер заявив, що лідери ЄС «залишилися єдиними» щодо сьогоднішньої угоди щодо величезного нового кредиту для України. Досягнення угоди, каже він, означає, що блок уникнув «хаосу та розколу»

«Якби ми залишили Брюссель розділеними, Європа втратила б геополітичне значення. Це було б цілковитою катастрофою і сигналом світу, що Європа більше не здатна нічого зробити», — заявив прем’єр.

Ухвалене рішення забезпечує Україні «термінове і надійне фінансування» на найближчі два роки. Бельгійський прем’єр каже, що заморожені активи РФ залишаться «глобалізованими» і в кінцевому підсумку будуть використані для відшкодування збитків, завданих війною проти України.

Таке рішення, додав очільник уряду Бельгії, захищає довіру до європейських інституцій, ринків та євро, а голос малих та середніх держав-членів має значення у колективному ухвалені рішень.

"Ми уникнули створення прецеденту, який міг би підірвати правову визначеність у всьому світі. Європа поважає право навіть тоді, коли це важко", - додав він.

Нагадаємо, цієї ночі ЄС уклав угоду для України, але не таку, як хотіли. Європейські лідери пообіцяли надати позику 90 млрд євро для задоволення нагальних фінансових потреб. Втім, політики не змогли домовитися про бажаний для багатьох варіант забезпечення цієї позики за рахунок заморожених активів Росії.