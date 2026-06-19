Бельгія висунула важливу умову для вступу України до ЄС: що заявив прем'єр

ЄС / © УНІАН

Реклама

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив про підтримку європейської перспективи України та Молдови, проте наголосив на обов’язковому дотримання всіх вимог для вступу до Європейського Союзу.

Про це очільник бельгійського уряду повідомив 19 червня після завершення саміту лідерів у Брюсселі, повідомляє «Радіо Свобода».

Позиція Бельгії щодо вступу України до ЄС

Під час брифінгу політик звернув увагу на існування двох різних підходів всередині ЄС щодо розширення блоку, між якими виникає «певна напруга».

Реклама

«З одного боку — геополітичне прагнення Європейського Союзу та бажання якнайшвидше прийняти Україну до своїх лав. З іншого — необхідність не відмовлятися від принципів поступової інтеграції та виконання всіх критеріїв членства. Між цими двома підходами існує певна напруга, але обидва вони є легітимними та важливими», — зазначив де Вевер.

На думку бельгійського прем’єра, майбутня структура Європи має базуватися на сильному та інтегрованому ЄС як центральному ядрі, навколо якого будуть інші держави, що поетапно адаптуються до європейських правил і стандартів.

Барт де Вевер додав, що така модель відповідає концепції «асоційованого» членства, яку пропонує канцлер Німеччини, і прогнозує, що це питання стане предметом подальших дискусій серед лідерів держав-членів блоку.

Вступ України до ЄС — останні новини

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна не може стати повноцінним членом ЄС, доки перебуває у стані війни.

Реклама

Також Київ подолав одну з головних перепон на шляху до ЄС. Новий угорський уряд підтримав відкриття першого кластера переговорів щодо євроінтеграції України.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що приєднання України до Європейського Союзу становить загрозу для польського сільського господарства.

Новини партнерів