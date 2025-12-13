Bellingcat виявив новий канал контрабанди українського зерна - деталі

Зерно / © Pixabay

Саудівська Аравія стала новим імпортером зернових вантажів з окупованого Криму, які перебувають під західними санкціями. Експорт відбувається попри міжнародні обмеження та дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Про це заявили журналісти Bellingcat та аналітики Lloyd’s List, спираючись на супутникові знімки та дані Автоматизованої ідентифікаційної системи (AIS).

Розслідування виявило два рейси суховантажного судна Krasnodar з Авлітівського зернового терміналу в Севастополі до Саудівської Аравії. Перший рейс у вересні 2025 року завершився у порту Короля Абдулли, другий — у листопаді у порту Джазан.

Таким чином, Саудівська Аравія приєдналася до країн, що приймають зерно з українських територій, окупованих Росією. Раніше до цього списку входили Іран, Сирія, Єгипет, Туреччина, Венесуела та райони Ємену, контрольовані хуситами.

У серпні та жовтні судно кілька разів вимикало AIS, що ускладнювало відстеження його руху. Bellingcat підтвердив, що Krasnodar перебував в Авлітівському терміналі у Криму під час відсутності сигналу. Унікальні візуальні ознаки судна — темно-синій димар з білими смугами, п’ять сірих люків та червона палуба — ідентичні даним супутникових знімків.

Судно перебуває в оренді російської компанії «Петрохлеб-Кубань», яка відкидає звинувачення у причетності до нелегального експорту зерна та стверджує, що завантаження відбувалося лише російськими поставками. Водночас супутникові дані та відео спростовують ці твердження.

Експортні рейси до Саудівської Аравії свідчать, що Росія розширює канали збуту зерна з Криму, використовуючи порти як стратегічні логістичні вузли. До 2022 року через порти відправлялися невеликі партії, після окупації Донецької та Запорізької областей обсяги експорту значно зросли.

Україна закликає світову спільноту не купувати зерно з окупованого Криму. Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум повідомила, що це питання обговорювалося з владою Саудівської Аравії через Міжнародну морську організацію, і Київ отримав запевнення, що влада Саудівської Аравії протидіє операціям тіньового флоту та порушенням міжнародного морського права.

Експерт з морської безпеки Ієн Релбі підкреслив стратегічне значення кримських портів для Росії. Він зазначив, що контроль над ними є критично важливим для майбутніх мирних переговорів і економічного розвитку регіону, а також для забезпечення стратегічних морських шляхів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі Служба безпеки України затримала та заарештувала іноземне суховантажне судно, яке входило до так званого «тіньового флоту» РФ та незаконно вивозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму.