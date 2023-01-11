Бербок після візиту у Харків назвала місто символом божевілля російської агресії

Вона подякувала своєму українському колезі Дмитру Кулебі за запрошення відвідати місто

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка відвідала українське місто Харків, назвала місто символом божевілля російської агресії.

Про це вона написала у своєму Twitter.

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Вона подякувала своєму українському колезі Дмитру Кулебі за запрошення відвідати місто та побачити наслідки російської агресії.

"Оточене, розбомблене, звільнене – це місто є символом божевілля російської агресії та незламної волі українців жити у свободі від гніту. Будьте впевнені, Німеччина вас підтримуватиме на всьому шляху", – написала Бербок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про неоголошений візит очільниці МЗС Німеччини Бербок до Харкова.

Крім того, ми раніше інформували, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що якби Путін справді хотів миру, то забрав би своїх окупантів з території України.

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