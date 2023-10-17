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Бербок пообіцяла підтримку Україні та Молдові попри кризу на Близькому Сході

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Олена КапнікОлена Капнік
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Бербок пообіцяла підтримку Україні та Молдові попри кризу на Близькому Сході

Анналена Бербок. / Фото: Associated Press

Зокрема, йдеться про енергетичну підтримку.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Україні та Молдові подальшу підтримку у боротьбі з агресоркою Російською Федерацією, незважаючи на кризу на Близькому Сході.

Про це Бербок заявила на четвертій Конференції прихильників Молдови, повідомляє видання Die Zeit.

"У ці дні, коли ситуація на Близькому Сході тримає нас у напрузі, для мене важливо підкреслити: ми продовжуємо стояти пліч-о-пліч з Україною і з Молдовою", - наголосила німецька дипломатка.

За словами Бербок, Берлін підтримуватиме в енергетичних Кишинів а економічних питаннях, а також в реформах на шляху до вступу в ЄС, а також виділить на ці цілі 95 мільйонів євро наступного року.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що метою Росії є знищення української нації. За її словами, . сьогодні Росія хоче контролювати колишні радянські держави, як у минулому вона контролювала країни Центральної та Східної Європи.

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Дата публікації
Перегляди
103
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