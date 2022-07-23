Бербок розкритикувала Ердогана за спільне фото з диктатором Путіним

Дипломатка назвала незрозумілим і дивним те, що чинний член НАТО фотографується разом з російським деспотом.

Так Бербок в інтерв'ю Bild прокоментувала знімок лідерів Туреччини і Ірану з Путіним, злоблене під час тристороннього саміту в Тегерані.

"Те, що на цьому фото президент Туреччини, м'яко кажучи, виклик", - наголосила Бербок і додала, що Туреччина входить в НАТО і надає військову підтримку Україні.

Зустріч в Тегерані, наголосила очільниця МЗС Німеччини, показала важливість того, щоб "ми всі разом з партнерами стояли на цінностях".

"Туреччина надає масовану військову підтримку Україні. Ось чому ця фотографія для мене більш ніж незрозуміла, особливо з точки зору члена НАТО. Потрібно не тільки дотримуватися міжнародних правил, а й відстоювати їх", - зауважила Бербок.

До слова, диктатор Путін відвідав Тегеран 19 липня. Це стало другою поїздкою за кордон президента країни-агресорки після повномасштабного вторгнення до України 24 лютого.

Як повідомлялося, під час поїздки Путіна до Ірану сталося кілька конфузів, на які журналісти звернули увагу. Зокрема і на зневажливе ставлення до диктатора від президента Туреччини Реджепа Ердогана. Він запізнився на зустріч з главою Кремля.

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