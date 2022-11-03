Бербок розповіла, як країни G7 і світ допоможуть Україні пережити зиму

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок повідомила 3 листопада, що допомога Україні, зокрема щодо цивільної інфраструктури, – найголовніше питання порядку денного зустрічі міністрів закордонних справ країн G7.

Про це Бербок сказала перед початком зустрічі очільників МЗС країн G7, повідомляє "Укрінформ".

"Ми не допустимо, щоби стратегія російського президента з руйнування України була успішною. Ми не допустимо, щоб міжнародна солідарність була зруйнована, на що він (Путін – ред.) сподівається", – заявила німецька міністерка.

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Вона також сказала, що президент Росії Володимир Путін продовжує використовувати як зброю голод, дезінформацію і дестабілізацію інших регіонів. Очільник Кремля руйнує цивільну інфраструктуру в містах і селах, куди не можуть зайти російські солдати. За совами Бербок, це нова методика ведення війни, і партнери по G7 намагатимуться не допустити смертей багатьох українців через відсутність тепла, світла та води.

Очільниця МЗС повідомила, що Німеччина вже почала надавати Україні пакет зимової допомоги. Йдеться про допомогу щодо стабілізації енергопотоків, надання понад 100 генераторів енергії, систем опалювання, водяних насосів, санітарних матеріалів, теплої білизни тощо.

Бербок сказала, що країни G7 координуватимуть зимову допомогу з партнерами та багатьма іншими, хто долучиться.

Як світ допомагає Україні пережити зиму

У Єврокомісії заявили 1 листопада, що ЄС виділить Україні 25,5 млн євро на підтримку енергосистеми, а також надасть енергообладнання.

Цього ж дня уряд США виділив 55 млн дол. на ремонт та підтримання роботи інфраструктури теплопостачання в Україні, а також додаткову допомогу для розмінування звільнених територій.

Федеральна рада Швейцарії ухвалила 2 листопада рішення про виділення Україні 97 млн дол. допомоги на фінансування термінового відновлення енергетичної інфраструктури.

Президент Франції Еммануель Макрон також пообіцяв підтримку в підготовці України до зими в умовах постійних атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Підтримка України буде головною темою на зустрічі міністрів G7

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