Бербок стривожено звернулася до США: що розхвилювало міністерку

Анналена Бербок . / © Associated Press

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Сполученим Штатам Америки не можна дозволити бути втягнутими в тактику затягування часу, яку використовує “фюрер” РФ Володимир Путін в українському питанні.

Про це заявила чинна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після прибуття до Києва 1 квітня.

Міністерка наголошує, що ніхто не прагне миру більше, ніж народ України. Що більше - офіційний Київ готовий до негайного припинення вогню. Натомість російський диктатор, переконана Бербок, тягне час, не хоче миру і продовжує свою загарбницьку війну.

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"Він (Путін - Ред.) імітує готовність до переговорів, але ні на міліметр не відступає від своїх цілей. Ми не повинні дозволити засліпити себе Путіну та його поплічникам. Адже пропозиція миру – це ще не мир", – сказала міністерка ФРН.

Вона повідомила, що на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО вона має намір чітко дати зрозуміти американській стороні, що "ми не повинні бути втягнуті в тактику затягування часу, яку використовує Путін".

Як повідомлялося, сьогодні Анналена Бербок несподівано приїхала до Києва. Це її 11-й візит до України.

Дата публікації 20:02, 31.03.25 Кількість переглядів 36 Трамп хоче на третій термін: нові гучні заяви американського президента