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Бербок стривожено звернулася до США: що розхвилювало міністерку
Міністерка наголошує на тому, що Київ готовий негайно припинити вогонь.
Сполученим Штатам Америки не можна дозволити бути втягнутими в тактику затягування часу, яку використовує “фюрер” РФ Володимир Путін в українському питанні.
Про це заявила чинна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після прибуття до Києва 1 квітня.
Міністерка наголошує, що ніхто не прагне миру більше, ніж народ України. Що більше - офіційний Київ готовий до негайного припинення вогню. Натомість російський диктатор, переконана Бербок, тягне час, не хоче миру і продовжує свою загарбницьку війну.
"Він (Путін - Ред.) імітує готовність до переговорів, але ні на міліметр не відступає від своїх цілей. Ми не повинні дозволити засліпити себе Путіну та його поплічникам. Адже пропозиція миру – це ще не мир", – сказала міністерка ФРН.
Вона повідомила, що на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО вона має намір чітко дати зрозуміти американській стороні, що "ми не повинні бути втягнуті в тактику затягування часу, яку використовує Путін".
Як повідомлялося, сьогодні Анналена Бербок несподівано приїхала до Києва. Це її 11-й візит до України.