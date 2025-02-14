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Бербок відкинула ідею Трампа про повернення Росії до G7

Бербок відкинула ідею Трампа про повернення Росії до G7

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок категорично проти повернення РФ до складу G7 / Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ Німеччини наголосила, що жорсткий тиск Заходу на Росію "має бути збережений".

Співпраця з путінською Росією неможлива, так само як і її повернення до складу "Великої сімки" (G7).

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки у п'ятницю, 14 лютого, повідомляє DPA.

"Як партнери по G7, ми неодноразово заявляли протягом останніх трьох років після початку цього жорстокого повномасштабного російського вторгнення: нормальна співпраця з цією Росією, з Росією Путіна, неможлива. Якщо ми всі повернемося на шлях миру і ця політика агресії зміниться, то це, звичайно, також означатиме, що ми зможемо відновити співпрацю в різних областях", — заявила Бербок у п'ятницю в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Бербок також заявила, що якщо спроба Трампа розпочати переговори з Путіним і покласти край російській агресії призведе до "будь-яких реальних кроків до миру в Україні", Німеччина це вітатиме. Однак жорсткий тиск Заходу на Росію "має бути збережений".

"Якщо тепер з'явиться шлях до миру, то весь світ, і насамперед Європа, зітхнуть із полегшенням", — сказала вона.

Після анексії Криму Росією в 2014 році Росія була виключена з організації, яка тоді називалася "Великою вісімкою", і групу було перейменовано на "Велику сімку". Крім Німеччини та США, до складу організації входять Франція, Великобританія, Італія, Канада та Японія.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп приголомшив черговою заявою – тепер заявив, що був би радий, якби Росія знову приєдналася до "Великої сімки", звідки її вигнали за агресію проти України.

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