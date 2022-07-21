Бербок відреагувала на заяву Лаврова про нові "географічні завдання" війни

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала слова голови МЗС Росії Лаврова про зміну "географічних завдань".

За словами міністра країни-агресорки, "географічні завдання" в Україні відсунуться далі, якщо Захід поставить далекобійну зброю Києву. Бербок назвала таку заяву прислужника диктатора Путіна "новою пропагандою російської сторони".

Про це німецька міністерка сказала в інтерв'ю DW.

Бербок називає заяву Лаврова пропагандистською. За її словам росіяни щоразу використовують якісь нові аргументи.

"...Зараз вони стверджують, що це пов'язано з військовою підтримкою (Заходу України - Ред.). Але вони й раніше атакували Київ та інші частини України", - наголосила дипломатка.

Як повідомлялося, голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "географічні завдання" так званої "спецоперації" змінилися. Тепер країна-агресорка хоче захопити низку територій, окрім фейкових самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

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