Бербок вважає, що зараз не існує жодної можливості вести будь-які переговори з Кремлем

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що наразі немає ні найменшої можливості вести будь-які переговори з Росією, яка розпочала війну проти України 24 лютого.

За словами дипломатки, Берлін не збирається закликати українську сторону до припинення вогню і мирних переговорів з країною-агресоркою.

Таку думку Бербок висловила в інтерв'ю Stern.

"Про що можна домовлятися з тим, хто навіть не бажає погоджувати гуманітарні коридори з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста для евакуації мирних жителів", - наголосила міністерка.

Вона також сказала, що вважає недоцільним лист "Перемир'я зараз!" групи німецьких інтелектуалів і знаменитостей, у якому закликають до переговорів. Зі слів Бербок, українці повинні його сприняти як "щось наївне, що збиває з пантелику, зарозуміле".

Очільниця німецього МЗС зазначила, що від початку війни не мала прямих контактів з міністром закордонних справ держави-терористки Сергієм Лавровим.

"Мені хотілося б сказати: "Ну, давай, Сергію, будемо домовлятися про мир", але сумніваюся, що у Лаврова все ще є подібні повноваження від російського керівництва. Яку роль відіграє сьогодні в цих питаннях російський міністр закордонних справ, невідомо", - висловилася Анналена Бербок.

Як повідомлялося, Росія засипала погрозами Литву, щодо калінінградського транзиту. Влада Литви їх вислухала, але вважає, що сприймати їх буквально - не варто. Президент Литви Гітанас Науседа каже, що Росія ще не один раз буде "випльовувати порцію погроз".

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