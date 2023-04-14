Бербок закликала Китай змусити Росію припинити війну проти України

У Китаї заявили, що намагатимуться сприяти переговорам між РФ та Україною.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 14 квітня відвідала Пекін, де закликала Китай вплинути на Росію задля припинення війни проти України.

Про це пише dw.com.

Бербок заявила, що "Китай має великий вплив на Росію", а тому закликала Пекін вплинути на Кремль, щоб припинити війну проти України.

"Це добре, що Китай продемонстрував свою прихильність до вирішення проблеми, але я маю відверто сказати, що дивуюся, чому китайська позиція досі не включає заклик до російського агресора припинити війну", - сказала Бербок після майже двогодинних переговорів зі своїм китайським колегою Цінь Ганом.

Цінь Ган заявив, що нібито Китай і надалі буде прихильником миру та робитиме все, щоб почались переговори.

Нагадаємо, у Пекіні заявили, що не будуть продавати зброю жодній зі сторін війни - ні агресорці Росії, ні Україні. Що більше - КНР буде регулювати експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення "відповідно до законів і правил".

Раніше The Washington Post писав, що в опублікованих у Мережі секретних документах нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії.

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