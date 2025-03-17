Бербок закликала Трампа не йти на жодні поступки "фюреру" Путіну

В Берліні наголошують, що територіальна цілісність України має бути основою всіх переговорів.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала американського президента Дональда Трампа не йти на жодні поступки російському диктатору Володимиру Путіну, які могли б зашкодити Україні.

Про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, повідомляє "ЄП".

"Зараз дуже важливо, щоб європейці та американці діяли разом і в єдності", - заявила політикиня.

Міністерка ФРН звернула увагу на те, що територіальна цілісність України має бути основою всіх переговорів. За її словами, "жодні варіанти не повинні бути заздалегідь зняті зі столу переговорів".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив: не вірить, що Путіна "до чогось залучать".

Читайте також: