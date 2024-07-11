Бербок жорстко розкритикувала Орбана за його "мирні візити" до Росії і Китаю

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок розкритикувала поїздки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до агресорки Росії та Китаю в межах його "мирної місії",

Про це німецька міністерка заявила інтерв’ю CNN.

Бербок наголосила, що ці "мирні" візити Орбана не відображають позиції Європейського Союзу.

"Кожна країна в ЄС знає, що у сфері зовнішньої політики та політики безпеки відповідальність лежить не на головуванні (в Раді ЄС - Ред), яке триває всього пів року, а на високому представнику ЄС із зовнішньої політики", – пояснила вона.

На за питання, як вона оцінює "миротворчі поїздки" прем'єра Угорщини, Бербок відповіла: "Інколи замислюєшся над его, особливо деяких чоловіків".

Німецька дипломатка наголосила, що Віктор Орбан під час поїздки до Москви фактично закликав Україну "припинити себе захищати". Такі заяви, сказані "жертві агресії", обурилася Бербок "порушують не лише мирний порядок ЄС, а й Статут ООН".

Тим часом у Пекіні Орбан не закликав Китай припинити підтримувати загарбницьку війну Росії проти України, наголосила німецька міністерка.

"Це, очевидно, чітко вказує, що це не зовнішня політика ЄС", - підсумувала Анналена Бербок.

"Мирні візити" Орбана

2 липня Орбан приїздив до Києва, де зустрічався з Володимиром Зеленським. Зокрема, прем'єр запропонував Україні припинити вогонь. За його словами, Угорщина дуже високо оцінює всі ініціативи президента України, але вони потребують багато часу.

Після візиту до Києва 5 липня угорський прем'єр поїхав з "мирною місією" до Москви на зустріч з Путіним. Мовляв, він хоче "вислухати обидві сторони конфлікту".

Згодом Орбан прилетів до Китаю домовлятися про мир в Україні. Угорський прем'єр назвав Китай ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні.

Орбан продовжує «миротворче турне» зустріччю із Сі Цзіньпіном в Китаї

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