Бербок зробила заяву про ситуацію на Близькому Сході та війну в Україні

На тлій подій на Близькому Сході Європейський Союз ще уважніше відстежує ситуацію в Україні та військову агресію країни-агресорки Росії.

Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок на зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

Бербок наголошує: крім гарячої теми кризи на Близькому Сході, міністри закордонних справ обговорять жорстоку війну РФ проти України.

"Ми бачимо, що російський президент, звичайно, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. Саме тому ми дивимось на Україну ще уважніше, ніж ми це робили у минулому", - наголосила очільниця німецького МЗС.

Також, за словами Бербок, нині необхідно подбати, щоб Україна пройшла цю зиму якомога краще захищеною.

Як повідомлялося, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні попередила, яку пастку готує ХАМАС для світу. За її словами, справжня атака бойовиків - це зіткнення цивілізацій для глобального конфлікту.

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