Бербок звернулася до Лаврова із закликом припинити війну

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звернулася до свого колеги з РФ Сергія Лаврова за закликала припинити розпочату війну в Україні.

Про це вона заявила під час зустрічі з колегами з країн "Великої двадцятки", повідомляє "Deutsche Welle".

За її словами, війну потрібно "зупинити негайно", якщо Кремлю "не байдуже на життя людей, свій власний народ, російських дітей та молодь".

Бербок наголошує, що повномасштабне вторгнення до України два роки тому - це не " регіональний конфлікт", а війна, що кидає "виклик усім нам рішуче захищати фундаментальні принципи, які захищають усіх нас у Статуті ООН, міжнародному праві та правах людини".

"Ці принципи захищають усі нації, незалежно від того, наскільки вони великі чи малі", - додала німецька міністерка.

Нагадаємо, раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров зробив заяву про "дипломатичні" переговори України та Росії. Москва нібито готова до дипломатичного закінчення війни, але хоче залишити собі всі ті території, які вона встигла окупувати.

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