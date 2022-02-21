Бербок звинуватила Путіна в безвідповідальній грі з життями людей на Донбасі

Бербок звинуватила Путіна в безвідповідальній грі з життями людей на Донбасі

Вона закликала Кремль повернутися за стіл переговорів.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок звинуватила президента РФ Володимира Путіна в безвідповідальній грі з життями людей на Донбасі. Глава МЗС Німеччини висловила занепокоєння порушеннями режиму припинення вогню, які відбуваються останніми днями.

Про це повідомляє Die Zeit.

"Ця гра російського уряду з цивільним населенням, з людьми на окупованих територіях з обох боків є безвідповідальною. Я наполегливо звертаюся до керівництва Росії, до президента Росії: не грайте життями людей", - заявила Бербок.

Вона також зазначила, що люди в Україні, так само як і в усій Європі, мають право на мирне життя та висловила занепокоєння порушеннями режиму припинення вогню, які відбуваються останніми днями.

"Відбуваються не лише обстріли. Життя людей опинилося під серйозною загрозою, бо у різних місцях порушене водопостачання й електропостачання. Лише уявіть собі, що сім'ї, діти, старші люди за одну хвилину опинилися відрізаними від водопостачання. За це відповідальний уряд Росії", - додала Бербок.

Нагадаємо:

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції Анналена Бербок і Жан Ів Ле Дріан прокоментували рішення ватажків бойовиків примусово вивезти людей з окупованого Донбасу нібито через загрозу наступу України. Європейські міністри закликали Росію вплинути на "ЛДНР" із зикликом до стриманості та деескалації.

Жителі ОРДЛО, яких примусово вивезли з "ЛДНР", вже добу не мають куди заселитись у РФ

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